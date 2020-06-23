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Бондарь подчеркнул главное преимущество Каштру над Фонсекой

08:00 - Читати українською
Бондарь подчеркнул главное преимущество Каштру над Фонсекой
Луиш Каштру (слева) / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондарь сравнил нынешнего тренера Луиша Каштру с предыдущим наставником донецкого клуба Паулу Фонсекой.

"Тренировочный процесс особо не отличается. Наверное, они отличаются именно как тренеры. Луиш Каштру дает больше игрового времени молодым футболистам", – рассказал Бондарь для ТК Футбол.

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Напомним, Паулу Фонсека летом 2019-го покинул Шахтер и стал главным тренером Ромы.

Португальский специалист Луиш Каштру в своем дебютном сезоне в донецком клубе досрочно стал чемпионом Украины и продолжает борьбу в плей-офф Лиги Европы.

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Теги
Шахтер Шахтер Паулу Паулу Фонсека Луиш Луиш Каштру Валерий Валерий Бондарь
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