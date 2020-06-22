Бондарь назвал двух игроков сборной Украины, без которых триумф на ЧМ-2019 U-20 был бы невозможен

Защитник Шахтера Валерий Бондарь выбрал двух игроков сборной Украины U-20, которые незаслуженно остались без внимания СМИ после чемпионата мира 2019.

"Хочу назвать двух игроков – Кирилл Дрышлюк и Максим Чех. Это два полузащитника, которые выполняли очень большой объем работы. Они помогали как в защите, так и в атаке. Практически вся команда держалась на них", – заявил Бондарь для ТК Футбол.

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Дрышлюк сейчас защищает цвета латвийского Спартакса Юрмала, а Чех выступает на правах аренды за Мариуполь, контракт игрока принадлежит Шахтеру.

Напомним, на ЧМ-2019 U-20 сборная Украины под руководством Александра Петракова завоевала золотые медали турнира.

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