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Бондар підкреслив головну перевагу Каштру над Фонсекою

08:00 - Читать на русском
Бондар підкреслив головну перевагу Каштру над Фонсекою
Луїш Каштру (ліворуч)/ Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар порівняв нинішнього тренера Луїша Каштру з попереднім наставником донецького клубу Паулу Фонсекою.

"Тренувальний процес особливо не відрізняється. Напевно, вони відрізняються саме як тренери. Луїш Каштру дає більше ігрового часу молодим футболістам", – розповів Бондар для ТК Футбол.

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Нагадаємо, Паулу Фонсека влітку 2019-го покинув Шахтар та став головним тренером Роми.

Португальський фахівець Луїш Каштру у своєму дебютному сезоні у донецькому клубі достроково став чемпіоном України та продовжує боротьбу у плей-офф Ліги Європи.

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Теги
Шахтар Шахтар Паулу Паулу Фонсека Луїш Луїш Каштру Валерій Валерій Бондар
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