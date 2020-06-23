Бондар підкреслив головну перевагу Каштру над Фонсекою

Захисник Шахтаря Валерій Бондар порівняв нинішнього тренера Луїша Каштру з попереднім наставником донецького клубу Паулу Фонсекою.

"Тренувальний процес особливо не відрізняється. Напевно, вони відрізняються саме як тренери. Луїш Каштру дає більше ігрового часу молодим футболістам", – розповів Бондар для ТК Футбол.

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Нагадаємо, Паулу Фонсека влітку 2019-го покинув Шахтар та став головним тренером Роми.

Португальський фахівець Луїш Каштру у своєму дебютному сезоні у донецькому клубі достроково став чемпіоном України та продовжує боротьбу у плей-офф Ліги Європи.

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