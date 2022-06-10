"Как оценю игру с Ирландией? Я не эксперт, у нас для этого есть тренерский штаб, который очень хорошо в этом разбирается и оценит не только мою игру, но и игру всей команды. Это национальная сборная и когда ты выходишь в основном составе – это очень мотивирует. Конечно, каждый хочет играть в основе, но у нас очень хорошая конкуренция, сильные игроки. Мы все старались выложиться и показать, что мы можем играть в стартовом составе.

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Проигрыш Уэльсу перенесли очень больно. В раздевалке и отеле после матча была полная тишина. Просто разочарование, ведь очень трудно останавливаться в шаге от чемпионата мира. Финальная часть – мечта каждого футболиста. Мы – профессионалы. Надо настраиваться на любую игру. Это новый этап, новый турнир и хотелось победить Ирландию, тем более новым составом.

Откровенно мы даже немного удивлены, что так много украинских болельщиков на трибунах. Очень рады видеть их на стадионе, это хоть как-то отвлекает от новостей. Мы все читаем, все видим... У нас нет запрета читать новости о войне перед игрой. Это невозможно сделать. Кто хочет читать – тот будет читать. Нас тренер настраивает на игру, переключает темы, общаемся, шутим, чтобы мы на этом не зацикливались, а были хорошо подготовлены, в том числе морально. А нам нужно выходить на поле и делать свою работу. Каждый работает на своем фронте, поэтому мы здесь бьемся за Украину, за нашу нацию, за ребят на передовой", – сказал Бондарь в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины успешно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций, одолев Ирландию. Уже в субботу, 11 июня, "сине-желтых" ждет очередной соперник в турнире – Армения.

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