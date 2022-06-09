В четверг, 9 июня, сборная Украины провела заключительную тренировку в Ирландии, сообщает официальный сайт УАФ.

Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины против Армении и Ирландии

За полчаса до начала занятия Александр Петраков и его тренерский штаб провели мастер-класс для юных футболистов детской школы клуба Динамо (Дублин), основанного 20 лет тому назад украинскими эмигрантами.

Работа национальной команды проходила традиционно для послеигрового дня, в двух группах. Футболисты, вышедшие на игру с Ирландией в стартовом составе, имели восстановительное фитнес-занятие и стретчинг. Остальные же проводили полноценную тренировку. После подготовительных упражнений, в частности, квадратов, работа проводилась в формате игровых серий. На поле работали все, кроме Георгия Бущана и Тараса Степаненко, продолжающих восстанавливаться от повреждений.

После тренировки "сине-желтые" вернулись в отель на обед и сразу же выехали в аэропорт. Вылет из Дублина в Лодзь стартовал в 16:40.

В пятницу, 10 июня, сборная Украины проведет предигровую тренировку и официальную пресс-конференцию на стадионе ЛКС, а уже в субботу в 16:00 сыграет с Арменией в рамках Лиги наций.

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