Бондарь – о победе на чемпионате мира-2019 U-20: Мы в это верили, мы это заслужили

Капитан юношеской сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал победу своей команды на чемпионате мира.

"Я не знаю, как передать свои эмоции словами. Я считаю, что любой игрок, который побеждал на каком-то большом турнире, также не сможет описать это словами.

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Это невероятные эмоции. Эта победа, прежде всего, для всей Украины, для всех болельщиков, которые за нас переживали, для наших родных и близких. Также хочу поблагодарить тренерский штаб, который вел нас к этому, и всем ребятам, которые полностью отдавались в каждом матче. Мы в это верили, мы это заслужили.

Какая атмосфера в раздевалке? Туда сейчас лучше не заходить. Не хочу сейчас говорить о судействе, мы выиграли со счетом 3:1 и стали чемпионами мира", – сказал Бондарь в эфире телеканала UA:Первый.

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