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Бондарь – о победе на чемпионате мира-2019 U-20: Мы в это верили, мы это заслужили

22:31 83 Читати українською
Бондарь – о победе на чемпионате мира-2019 U-20: Мы в это верили, мы это заслужили
Валерей Бондарь / УАФ

Капитан юношеской сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал победу своей команды на чемпионате мира.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"Я не знаю, как передать свои эмоции словами. Я считаю, что любой игрок, который побеждал на каком-то большом турнире, также не сможет описать это словами.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Это невероятные эмоции. Эта победа, прежде всего, для всей Украины, для всех болельщиков, которые за нас переживали, для наших родных и близких. Также хочу поблагодарить тренерский штаб, который вел нас к этому, и всем ребятам, которые полностью отдавались в каждом матче. Мы в это верили, мы это заслужили.

Какая атмосфера в раздевалке? Туда сейчас лучше не заходить. Не хочу сейчас говорить о судействе, мы выиграли со счетом 3:1 и стали чемпионами мира", – сказал Бондарь в эфире телеканала UA:Первый.

Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20

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Украина U-20 – Южная Корея U-20: анонс финала чемпионата мира-2019
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Теги
Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Сборная Украины Валерий Бондарь Валерий Бондарь
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