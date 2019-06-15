Бондар – про звитягу на чемпіонаті світу-2019 U-20: Ми у це вірили, ми на це заслужили

Капітан юнацької збірної України Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди на чемпіонаті світу.

"Я не знаю, як передати свої емоції словами. Я вважаю, що будь-який гравець, який перемагав на якомусь великому турнірі, також не зможе описати це словами.

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Це неймовірні емоції. Ця перемога, насамперед, для всієї України, для усіх вболівальників, які за нас переживали, для наших рідних та близьких. Також хочу подякувати тренерському штабу, який вів нас до цього, і всім хлопцям, які повністю віддавались в кожному матчі. Ми у це вірили, ми на це заслужили.

Яка атмосфера у роздягальні? Туди зараз краще не заходити. Не хочу зараз говорити про суддівство, ми виграли з рахунком 3:1 та стали чемпіонами світу", – сказав Бондар в ефірі телеканалу UA:Перший.

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