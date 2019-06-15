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Бондар – про звитягу на чемпіонаті світу-2019 U-20: Ми у це вірили, ми на це заслужили

22:31 285 Читать на русском
Бондар – про звитягу на чемпіонаті світу-2019 U-20: Ми у це вірили, ми на це заслужили
Валерій Бондар / УАФ

Капітан юнацької збірної України Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди на чемпіонаті світу.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"Я не знаю, як передати свої емоції словами. Я вважаю, що будь-який гравець, який перемагав на якомусь великому турнірі, також не зможе описати це словами.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Це неймовірні емоції. Ця перемога, насамперед, для всієї України, для усіх вболівальників, які за нас переживали, для наших рідних та близьких. Також хочу подякувати тренерському штабу, який вів нас до цього, і всім хлопцям, які повністю віддавались в кожному матчі. Ми у це вірили, ми на це заслужили.

Яка атмосфера у роздягальні? Туди зараз краще не заходити. Не хочу зараз говорити про суддівство, ми виграли з рахунком 3:1 та стали чемпіонами світу", – сказав Бондар в ефірі телеканалу UA:Перший.

Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20

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