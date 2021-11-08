Експертна рада УПЛ віддала приз іранському форварду, повідомляє офіційний сайт організації.

Шахаб знайшов пояснення своєму хет-трику після перерви

Шахаб у 14-му турі оформив хет-трик у двобої з Вересом. Легіонер луганців отримав визнання від пулу з 10-ти експертів, до якого, зокрема, ввійшли два екс-керманичі збірної України – Йожеф Сабо та Леонід Буряк. У попередньому турі найкращим став капітан Динамо Сергій Сидорчук.

До слова, в нинішньому сезоні Захедітабар Шахаб провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів.

Зоря впевнено переграла Верес завдяки хет-трику Шахаба та піднялась на третю сходинку – арбітр скасував два голи