Форвард луганской Зари Захедитабар Шахаб поделился эмоциями от своей игры против ровенского Вереса в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

"Верес – очень хорошая команда. Они с нами боролись, хорошо действовали в контратаках, и мы были готовы к этому.

Хет-трик Шахаба в видеообзоре матча Заря – Верес – 3:0

Первый тайм из-за графика был очень сложным для нас. Но во втором мы начали показывать свой футбол. Я счастлив, что помог победить своей команде. Теперь у нас будут три выходных, поэтому думаю, что пауза на матчи сборных позволит нам подготовиться к поединкам УПЛ и Лиги конференций.

В моей карьере это не первый хет-трик. В составе Олимпика я трижды забивал Львову", – рассказал нападающий в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Отметим, что в нынешнем сезоне Захедитабар Шахаб провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

Заря уверенно переиграла Верес благодаря хет-трику Шахаба и поднялась на третье место – арбитр отменил два гола