Квартет игроков борется за награду героя недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Рома – Манчестер Юнайтед – 3:2 – видео голов и обзор матча

За награду поборются форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани (дубль Роме), полузащитник римлян Брайан Кристанте (гол манкунианцам) и два защитника – Рауль Альбиоль (Вильярреал) и Пабло Мари (Арсенал). Дуэт последних умело руководил обороной своих команд и поспособствовал сохранению ворот "Желтой субмарины" и лондонцев соответственно сухими. Кроме того, ветеран Альбиоль выполнил 80 % точных передач, а его оппонент – 90 %.

Напомним, что в финал Лиги Европы пробились Вильярреал и Манчестер Юнайтед. Решающий матч турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

Вильярреал удержал ничью с Арсеналом, выбив "канониров" по сумме двух матчей – Эмери вышел в пятый финал ЛЕ