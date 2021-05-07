Рома – Манчестер Юнайтед – 3:2 – видео голов и обзор матча
Рома победила Манчестер Юнайтед в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Манчестер Юнайтед на Футбол 24.
В Манчестере "волки" потерпели безжалостное фиаско со счетом 2:6, поэтому на домашнюю игру особых надежд уже не оставалось. Да и Паулу Фонсека имеет все меньше мотивации – клуб уже официального объявил, что летом команду возглавит Жозе Моуринью.
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Однако Рома покидает Лигу Европы достойно. Хотя Манчестер Юнайтед забил первым, хозяева во втором тайме смогли изменить сценарий матча и даже одержать победу, которая все равно не помешала "Красным дьяволам" выйти в финал Лиги Европы, где предстоит помериться силами с Вильярреалом Унаи Эмери.