В Манчестере "волки" потерпели безжалостное фиаско со счетом 2:6, поэтому на домашнюю игру особых надежд уже не оставалось. Да и Паулу Фонсека имеет все меньше мотивации – клуб уже официального объявил, что летом команду возглавит Жозе Моуринью.

Рома – Манчестер Юнайтед: Фонсека замахнулся на чудо, но Де Хеа на высоте, "дьяволы" в финале Лиги Европы

Однако Рома покидает Лигу Европы достойно. Хотя Манчестер Юнайтед забил первым, хозяева во втором тайме смогли изменить сценарий матча и даже одержать победу, которая все равно не помешала "Красным дьяволам" выйти в финал Лиги Европы, где предстоит помериться силами с Вильярреалом Унаи Эмери.