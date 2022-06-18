"Как-то по молодости выпили себе с Романом Яремчуком, и сфотографировались. Виски там, "Jack Daniel's". Было круто, выставили в Instagram.

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И раз, наши страницы сразу пошли через весь интернет – "золотая молодежь Милевских и Алиевых".

Однажды мы так попались. Покойный Валентин Белькевич дал нам немного "жизни" на тренировках. Больше нам пить не хотелось очень долго", – рассказал Вацеба в комментарии ПроФутбол Digital.

Напомним, Яремчук выступал в Динамо с 2012 по 2017 годы. Вацеба провел в киевском клубе сезон-2012/13.

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