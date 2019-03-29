"Больше, чем тренер", – Каземиро прокомментировал значение Зидана для Реала

Полузащитник Реала Каземиро рассказал о роли Зинедина Зидана в "королевском клубе".

"Наш тренер – икона клуба. Не только как игрок, но также как наставник. Зидан показал, что он – больше, чем тренер. Для команды он никогда не уходил в отставку – он остался на своем игровом пути. Он так же страдал с нами и поэтому вернулся. Зидан не уходил", – цитирует Каземиро Marca.

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Зинедин Зидан повторно возглавил мадридский Реал в первой части марта, когда "бланкос" неожиданно вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала Аяксу.