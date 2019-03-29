"Більше, ніж тренер", – Каземіро прокоментував значення Зідана для Реала

Півзахисник Реала Каземіро розповів про роль Зінедіна Зідана в "королівському клубі".

"Наш тренер – ікона клубу. Не лише як гравець, але також як наставник. Зідан показав, що він – більше, ніж тренер. Для команди він ніколи не йшов у відставку – він залишився на своєму ігровому шляху. Він так само страждав з нами і тому повернувся. Зідан не йшов", – цитує Каземіро Marca.

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Зінедін Зідан повторно очолив мадридський Реал у першій частині березня, коли "бланкос" несподівано вилетіли з Ліги чемпіонів, поступившись в 1/8 фіналу Аяксу.