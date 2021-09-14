Верона в рамках 3-го тура Серии А потерпела выездное поражение от Болоньи. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Болонья неплохо начала чемпионат, обыграв Салернитану и отобрав очки у Аталанты, поэтому в домашнем поединке против Вероны подопечные Синиши Михайловича были фаворитами. Тем более, что соперник в первых двух матчах потерпел два поражения, пропустив шесть голов. С другой стороны, такой расклад сильно мотивировал гостей на набор очков.

В первом тайме хозяева доминировали, создав несколько хороших возможностей для взятия ворот. Так, на 20-й минуте Сванберг стрелял с линии штрафной (мяч прошёл рядом с левой штангой), на 29-й Сориано открылся и пробил в штангу, а на 34-й классный дальний удар Барроу парировал Монтипо. Верона перед перерывом могла наказать за расточительность, однако замыканию подачи в исполнении Симеоне немного не хватило точности.

Второй тайм оказался не таким динамичным, как первый, но инициатива всё равно оставалась за Болоньей. Качественных моментов долгое время не возникало (за исключением хорошего выстрела Барроу), пока на 78-й минуте хозяева не провели атаку с передачей на ход от Арнаутовича. Сванберг принял мяч и с линии полукруга нанёс мощный удар – точно в левый нижний угол. 1:0! Верона пыталась отыграться, но ничего интересного гости так и не создали.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Болоньи. Подопечные Синиши Михайловича набрали 7 очков и вышли на шестое место в турнирной таблице. Команда Эусебио Ди Франческо нулём зачётных баллов осталась предпоследней.