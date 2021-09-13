Болонья непогано почала чемпіонат, перегравши Салернітану та відібравши очки у Аталанти, тож у домашньому поєдинку проти Верони підопічні Сініші Міхайловіча були фаворитами. Тим паче, що суперник у перших двох матчах зазнав двох поразок, пропустивши шість голів. З іншого боку, такий розклад сильно мотивував гостей на набір очок.

В першому таймі господарі домінували, створивши кілька хороших нагод для взяття воріт. Так, на 20-й хвилині Сванберг стріляв з лінії штрафного (м'яч пройшов поруч з лівою стійкою), на 29-й Соріано відкрився й пробив у стійку, а на 34-й класний дальній удар Барроу парирував Монтіпо. Верона перед перервою могла покарати за марнотратство, однак замиканню подачі у виконанні Сімеоне трішечки забракло точності.

Другий тайм виявився не таким динамічним, як перший, але ініціатива все одно залишалася за Болоньєю. Якісних моментів довгий час не виникало (за виключенням непоганого пострілу Барроу), аж поки на 78-й хвилині господарі не провели атаку з передачею на хід від Арнаутовіча. Сванберг прийняв м'яч і з лінії півкола завдав потужного удару – точно в лівий нижній кут. 1:0! Верона намагалася відігратись, але нічого цікавого гості так і не створили.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Болоньї. Підопічні Сініші Міхайловіча набрали 7 очок і вийшли на шосту сходинку в турнірній таблиці. Команда Еусебіо Ді Франческо з нулем залікових балів залишилась передостанньою.