Программу 5-го тура в Италии открывал домашний поединок Болоньи против Дженоа. Гости подошли ко встрече, имея три поражения и одну победу, а вот хозяева в случае триумфа над генуэзцами поднялись бы в зону Лиги чемпионов – по крайней мере, на несколько часов. Словом, ничья в матче никого не устраивала.

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В первом тайме команды разменялись несколькими опасными моментами, но голов забито не было. После перерыва они заиграли веселее – уже через три минуты после него Болонья открыла счёт в результате классного выстрела Хики из-за пределов штрафной. Интересно, что это был первый гол шотландца в Серии А с января 1986 года и только четвёртый за всю историю. В последний раз в Италии забивал Грэм Сунесс.

Дженоа отыгрался уже через три минуты усилиями Дестро, которому удалось замкнуть навес от Кришито. Мяч влетел в правый угол – 1:1! На 62-й он аналогичным образом мог вывести генуэзцев вперёд, но на этот раз с его ударом справился голкипер Скорупски. Болонья на 77-й огрызнулась замыканием углового в исполнении Де Сильвестри – Лоренцо пробил под перекладину, но Сиригу спас гостей.

Всё шло к результативной ничьей, однако на 85-й минуте Дженоа подвел Вансхойден, который сфолил в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Арнаутович с "точки" уверенно забил второй гол в ворота "грифонов". 2:1! Впрочем, счастье Болоньи длилось недолго, ведь уже на 87-й гости заработали свой пенальти – его реализовал Кришито. 2:2! Именно с этим счётом матч и подошёл к концу.

Болонья, набрав восемь очков, поднялась на шестую позицию в турнирной таблице, однако Фиорентина и Аталанта уже через несколько часов могут опустить команду Синиши Михайловича вниз. Дженоа с четырьмя зачётными баллами вышел на четырнадцатую строчку.

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