Програму 5-го туру в Італії відкривав домашній поєдинок Болоньї проти Дженоа. Гості підійшли до зустрічі, маючи три поразки й одну перемогу, а от господарі в разі тріумфу над генуезцями піднялися б у зону Ліги чемпіонів – принаймні, на кілька годин. Словом, нічия у матчі нікого не влаштовувала.

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В першому таймі команди розмінялися кількома небезпечними моментами, але голів забито не було. По перерві вони заграли веселіше – вже за три хвилини після неї Болонья відкрила рахунок внаслідок класного постріла Хікі з-за меж штрафного. Цікаво, що це був перший гол шотландця у Серії А з січня 1986 року і лише четвертий за всю історію. Востаннє в Італії забивав Грем Сунесс.

Дженоа відігрався вже через три хвилини зусиллями Дестро, якому вдалося замкнути навіс від Крішіто. М'яч влетів у правий кут – 1:1! На 62-й він аналогічним чином міг вивести генуезців уперед, але цього разу з його ударом впорався голкіпер Скорупскі. Болонья на 77-й огризнулася замиканням кутового у виконанні Де Сільвестрі – Лоренцо пробив під поперечину, але Сірігу врятував гостей.

Все йшло до результативної нічиї, однак на 85-й хвилині Дженоа підвів Вансхойден, який сфолив у власному штрафному. Арбітр призначив пенальті, а Арнаутовіч з "позначки" впевнено забив другий гол у ворота "грифонів". 2:1! Втім, щастя Болоньї тривало недовго, адже вже на 87-й гості заробили свій пенальті – його реалізував Крішіто. 2:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Болонья, набравши вісім очок, піднялася на шосту позицію в турнірній таблиці, однак Фіорентина та Аталанта вже за кілька годин можуть опустити команду Сініші Михайловіча вниз. Дженоа з чотирма заліковими балами вийшов на чотирнадцяту сходинку.

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