Болонья на своем поле одержала победу над Фиорентиной (2:0) в перенесенном матче 21 тура Серии А.

Болонья – приятная неожиданность итальянского сезона. Тьягу Мотта поставил красивый футбол и разбавил своей командой грандов в турнирной таблице. Болонья по-настоящему претендует на Лигу чемпионов.

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Сегодня "россоблю" обыграли Фиорентину, которая в последнее время наоборот теряет симпатии. Лучшим в матче стал Орсолини. Партнеры выводили Рикардо на свободное пространство, а он часто бил по воротам.

Орсолини открыл счет, накрутив соперников. А затем и оформил дубль – прямым ударом со штрафного. Однако второй гол судьи отменили после просмотра VAR, усмотрев активный офсайд у Поша.

Болонья создавала значительно больше моментов, но не могла закрепить преимущество. Зиркзее и Фергюсон упустили свои шансы. В конце встречи Фиорентина проснулась, однако Бираги и Нзола также не забили.

Точку в матче поставил Одгор, который воспользовался прострелом Ликояниса. Хозяева победили, набрали 42 очка и вплотную приблизились к зоне Лиги чемпионов. Фиорентина с 37 баллами занимает лишь восьмое место.