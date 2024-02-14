Болонья на власному полі здобула перемогу над Фіорентиною (2:0) у перенесеному матчі 21 туру Серії А.

Болонья – приємна несподіванка італійського сезону. Тьягу Мотта поставив красивий футбол і розбавив своєю командою грандів у турнірній таблиці. Болонья по-справжньому претендує на Лігу чемпіонів.

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Сьогодні "россоблю" обіграли Фіорентину, яка останнім часом навпаки втрачає симпатії. Найкращим у матчі став Орсоліні. Партнери виводили Рікардо на вільний простір, а він часто бив по воротах.

Орсоліні відкрив рахунок, накрутивши суперників. А потім і оформив дубль – прямим ударом зі штрафного. Однак другий гол судді скасували після перегляду VAR, вгледівши активний офсайд у Поша.

Болонья створювала значно більше моментів, але не могла закріпити перевагу. Зіркзеє та Фергюсон змарнували свої шанси. Наприкінці зустрічі Фіорентина прокинулася, однак Бірагі та Нзола також не забили.

Крапку в матчі поставив Одгор, який скористався прострілом Лікояніса. Господарі перемогли, набрали 42 очки та впритул наблизилися до зони Ліги чемпіонів. Фіорентина з 37 балами посідає лише восьме місце.