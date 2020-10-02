"Считаю жребий хорошим для нашей команды. Мы встретимся с двумя топ-клубами, одними из лучших в мире, сыграем против таких выдающихся футболистов, как Месси и Роналду. Ференцварош – также непростой соперник. Такая группа – хороший вызов для нас, и мы надеемся оправдать возложенные на нас ожидания.

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Я бесконечно счастлив, поскольку ждал этого момента очень долго. Это невероятные ощущения – сыграть в Лиге чемпионов, получить возможность быть частью самого значимого клубного турнира. Я буду наслаждаться этим моментом и одновременно буду выкладываться на сто процентов, чтобы помочь команде достичь хороших результатов.

Я никогда раньше не играл против Барселоны или Ювентуса. Из мировых грандов пересекался с мадридским Атлетико еще когда играл в Уругвае, и там проводился международный турнир. Также встречался с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, когда я играл за Мидлсбро. Это был матч Кубка лиги, мы победили в серии пенальти, а я провел на поле 80 минут. Это незабываемый опыт, и впереди у моей карьере будет новый, еще более невероятный опыт.

Встреча с Роналду и Месси? По моему мнению, это два лучших футболиста в мире как на данный момент, так и за всю историю. Безусловно, это честь - делить с ними футбольное поле, но мы вышли в Лигу чемпионов не просто для того, чтобы сыграть с ними, но и постараться их обыграть. Мы пробились в турнир не за тем, чтобы увлекаться игрой этих выдающихся футболистов, а для того, чтобы одерживать победы", – поделился Де Пена в комментарии официальному сайту Динамо.

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