Еще несколько лет назад Джан Пьеро Гасперини советовал Руслану Малиновскому брать с Иличича пример. С тех пор украинец стал лидером Аталанты, а словенец никак не может побороть депрессию.

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Болонья считает, что смена обстановки может помочь, и готова устроить переход Иличича, сообщает Goal Italia. По информации источника, видеть 34-летнего игрока в своей команде хочет лично Синиша Михайлович. Контракт словенца с бергамасками рассчитан до лета 2023 года.

К слову, в прошлом сезоне Иличич сыграл за Аталанту 24 матча во всех турнирах, в среднем проводя на поле один тайм. Этого словенцу хватило, чтобы забить 4 гола и отдать 5 ассистов.

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