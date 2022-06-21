Клуб из Бергамо не собирается этим летом прощаться с Русланом Малиновским. Несколько игроков "богиня" все же желает продать.

Полузащитник сборной Украины точно остается в Аталанте на следующий сезон. Джан Пьеро Гасперини на него рассчитывает, сообщает Calcio Atalanta .

Пушка Малиновского в ворота Ювентуса попала в топ-20 лучших голов сезона Серии А

Под продажу также не подпадает зимний новичок Жереми Бога. А вот Луис Муриель и Дуван Сапата могут сменить клубную прописку. Их судьба зависит от того, кого подпишут бергамаски, и поступающих по ним предложений. От Алексея Миранчука тоже хотят избавиться, но на россиянина нет покупателя.

Заметим, ранее в услугах Малиновского был заинтересован Ювентус и несколько клубов Серии А. Новый сезон итальянской элиты стартует в середине августа.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо