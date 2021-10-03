В рамках недільної програми 7-го туру італійської Серії А Лаціо на виїзді поступився Болоньї. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 7-й тур

Болонья – Лаціо – 3:0

Голи: Барроу, 14, Теате, 17, Хікі, 68

Вилучення: Ачербі, 76 (Лаціо)

Верона – Спеція – початок о 16:00

Сампдорія – Удінезе – початок о 16:00

Рома – Емполі – початок о 19:00

Фіорентина – Наполі – початок о 19:00

Недільну ігрову програму в італійській Серії А відкривав поєдинок Болонья – Лаціо. Ще до перерви підопічні Міхайловіча зуміли оформити собі комфортну перевагу в рахунку – на 14-й їх вивів уперед Барроу, якому асистував Теате, а на 17-й вже Барроу асистував Теате.

Інтер здобув вольову перемогу над Сассуоло, Ювентус на останніх хвилинах видряпав три очки у Торіно

Після перерви "орли" відчайдушно намагались відігратись, але тільки пропустили ще один – на 68-й відзначився Хікі. На 76-й червону картку за суперечку з арбітром отримав Ачербі, і навіть примарні шанси римлян відігратися зникли. Зрештою, матч так і добіг кінця із рахунком 3:0 на користь Болоньї.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ