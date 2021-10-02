В рамках 7-го тура итальянской Серии А Дженоа на выезде уступил Салернитане. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 7-й тур

Селернитана – Дженоа – 1:0

Гол: Джурич, 66

Торино – Ювентус – начало в 19:00

Сассуоло – Интер – начало в 21:45

Игровую программу уикенда в итальянской Серии А открывал поединок аутсайдера турнирной таблицы Салернитаны и Дженоа. В общем, первая половина встречи была не слишком богатой на события. Было несколько опасных моментов, но без особой остроты. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом на табло.

Аталанта і Мілан – претенденти на чемпіонство: шестеро найкращих, легендарний експерт проігнорував Маліновського

Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 66-й минуты, пока счет не открыл Джурич, которому ассистировал Кастанос. "Грифоны" сразу пошли в атаку, и до конца матча отчаянно атаковали, но забить так и не смогли. В итоге – минимальная победа Салернитаны, первая в текущем розыгрыше чемпионата.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ