Благодаря Криштиану Роналду выездные матчи в азиатской Лиге чемпионов для Аль-Насра будут как домашние.

В первом туре континентального турнира команда португальца сыграет с иранским Персеполисом. Матч состоится 19 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Делегация Аль-Насра уже прибыла в Тегеран. Толпа фанатов в надежде увидеть своего кумира заполонила улицы столицы. Болельщики выкрикивают фамилию Роналду, копируют его празднование забитых голов и просто веселятся. Приезд такой звезды – для них настоящий праздник.

Криштиану уже успел получить подарок с глубоким символизмом. Звездному форварду вручили ковер – важный элемент арабской культуры. Также трудно не заметить аллюзию на волшебный ковер-самолет, который был у Аладина из известной сказки, по мотивам которой сняли немало мультфильмов.

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به‌نظر می‌رسد تعداد علاقه‌مندان رونالدو مقابل هتل اسپیناس لحظه به لحظه بیشتر می‌شود. مسئولان امنیتی در تلاش برای متفرق کردن این افراد هستند.#Alnassr #Ronaldo #Iran pic.twitter.com/givtrk5PuW — طرفداری | Tarafdari (@tarafdari_com) September 18, 2023