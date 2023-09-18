Роналду вызвал переполох на улицах Ирана, прилетев на матч азиатской ЛЧ – португальцу сделали "магический" подарок
Благодаря Криштиану Роналду выездные матчи в азиатской Лиге чемпионов для Аль-Насра будут как домашние.
В первом туре континентального турнира команда португальца сыграет с иранским Персеполисом. Матч состоится 19 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Делегация Аль-Насра уже прибыла в Тегеран. Толпа фанатов в надежде увидеть своего кумира заполонила улицы столицы. Болельщики выкрикивают фамилию Роналду, копируют его празднование забитых голов и просто веселятся. Приезд такой звезды – для них настоящий праздник.
Криштиану уже успел получить подарок с глубоким символизмом. Звездному форварду вручили ковер – важный элемент арабской культуры. Также трудно не заметить аллюзию на волшебный ковер-самолет, который был у Аладина из известной сказки, по мотивам которой сняли немало мультфильмов.
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