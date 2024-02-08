Кубок Riyadh Season, 3-й тур

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 0:2

Голы: Милинкович-Савич, 17, Аль-Давсари, 30

В этом году в турнире участвовали три команды: Аль-Хиляль, Аль-Наср и Интер Майами. Обе саудовские команды расправились с командой Лионеля Месси и разыграли между собой своеобразный финал. В случае ничьей трофей выигрывала бы команда Криштиану Роналду – она разбила Интер Майами со счётом 6:0, тогда как Аль-Хиляль обыграл Месси и компанию со счётом 4:3. Но в междусобойчике победителем вышел действующий лидер чемпионата Саудовской Аравии.

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Оба мяча команда Жорже Жезуша забила в первом тайме – отличились Сергей Милинкович-Савич и Салем Аль-Давсари. Криштиану Роналду восстановился после травмы и впервые сыграл после перерыва, но ничем не смог помочь своей команде. Как и вышедший сразу после перерыва на замену Садио Мане. К слову, болельщики Аль-Хиляля несколько раз по ходу встречи провоцировали португальца – они хотели уязвить его самолюбие криками "Месси, Месси!"

Трофей игрокам Аль-Хиляля вручал звёздный рестлер WWE Марк Уильям Калауэй, более известный как "Гробовщик".