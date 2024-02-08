Кубок Riyadh Season, 3-й тур

Аль-Наср – Аль-Хіляль – 0:2

Голи: Мілінковіч-Савіч, 17, Аль-Давсарі, 30

Цього року в турнірі брали участь три команди: Аль-Хіляль, Аль-Наср та Інтер Маямі. Обидві саудівські команди розправилися з командою Ліонеля Мессі та розіграли між собою своєрідний фінал. У разі нічиєї трофей вигравала б команда Кріштіану Роналду – вона розбила Інтер Маямі з рахунком 6:0, тоді як Аль-Хіляль обіграв Мессі та компанію з рахунком 4:3. Але в міжсобойчику переможцем вийшов чинний лідер чемпіонату Саудівської Аравії.

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Обидва м'ячі команда Жорже Жезуша забила в першому таймі – відзначилися Сергєй Мілінковіч-Савіч і Салем Аль-Давсарі. Кріштіану Роналду відновився після травми і вперше зіграв після перерви, але нічим не зміг допомогти своїй команді. Як і Садьйо Мане, який вийшов одразу після перерви на заміну. До речі, вболівальники Аль-Хіляля кілька разів під час зустрічі провокували португальця – вони хотіли вразити його самолюбство криками "Мессі, Мессі!"

Трофей гравцям Аль-Хіляля вручав зірковий рестлер WWE Марк Вільям Калауей, більш відомий як "Трунар".

Ronaldo's reaction on the Undertaker lifting the trophy pic.twitter.com/IUkrgM4h0f — Dr Yash  (@YashRMFC) February 8, 2024