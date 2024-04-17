Эдоардо был приглашён в эфир Teleradiostereo, во время которого поделился своей историей. "У меня неизлечимая болезнь. Я не умираю, нет, но качество жизни такое, что лучше бы я умер. Я уже договорился с клиникой в Швейцарии по поводу эвтаназии, и она прислала мне возможные даты процедуры.

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Швейцарцы странные, я как будто организовываю поездку на курорт. Одна из предложенных мне дат намечена на 22 мая. В этот день в Дублине состоится финал Лиги Европы. Если есть что-то в этом мире, чего бы я хотел – это увидеть, как Рома побеждает в этом чёртовом Кубке".

Де Росси отреагировал на эту просьбу Эдоардо: "Я не хочу произносить банальную речь вроде "Мы выиграем ЛЕ ради тебя", но могу пообещать свою приверженность ему и другим болельщикам. Эта история особенно нас тронула, сейчас клуб ищет способ найти этого парня, чтобы сделать ему незабываемый подарок", – цитирует тренера Ромы Gazzetta dello Sport.

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