Атлетико – Севилья – 6:1 – видео голов и обзор матча с шедевром Гризманна
5 марта 11:37 - Читати українською
Атлетико раздавил Севилью в 24 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
23’ Мемфис Депай
26’ Мемфис Депай
53’ Антуан Гризманн
69’ Янник Карраско
76’ Альваро Мората
90+2’ Альваро Мората
Юссеф Эн-Несири 39’
Пап Гуйе 80’
23’ Мемфис Депай
26’ Мемфис Депай
39’ Юссеф Эн-Несири
53’ Антуан Гризманн
69’ Янник Карраско
76’ Альваро Мората
80’ Пап Гуйе
90+2’ Альваро Мората
Поединок выглядел конкурентно только до перерыва. Мемфис Депай оформил дубль, но Севилья сократила отставание усилиями Эн-Несири. Во второй половине произошло тотальное уничтожение.
Атлетико забил 6 голов Севилье в историческом матче Симеоне, Вильярреал поднялся в зону еврокубков
Антуан Гризманн сделал счет 3:1 роскошным выстрелом из-за пределов штрафной. Затем к разгрому присоединились Карраско и Мората, в активе которого также дубль. Севилья сама придумывала себе лишние проблемы – нереализованный пенальти Ракитича, удаление Гуйе. Финальный свисток зафиксировал теннисную победу Атлетико 6:1.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter