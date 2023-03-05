Атлетико раздавил Севилью в 24 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.

Поединок выглядел конкурентно только до перерыва. Мемфис Депай оформил дубль, но Севилья сократила отставание усилиями Эн-Несири. Во второй половине произошло тотальное уничтожение.

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Антуан Гризманн сделал счет 3:1 роскошным выстрелом из-за пределов штрафной. Затем к разгрому присоединились Карраско и Мората, в активе которого также дубль. Севилья сама придумывала себе лишние проблемы – нереализованный пенальти Ракитича, удаление Гуйе. Финальный свисток зафиксировал теннисную победу Атлетико 6:1.