"Я сейчас болею за хотя бы какой-нибудь футбол, чтобы он вообще у нас остался. Смотрел матчи Металлиста 1925, в которых командой руководил Эдмар. Восемь пропущенных голов в трех играх – это, конечно, многовато. Видел и игру Металлиста с Зарей, не дотерпели пять минут.

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Думаю, нас ждет интересная игра. Металлист выглядит фаворитом – все-таки Призетко работает с командой с начала чемпионата, а в Металлиста 1925 произошла тренера, хотя результаты вроде бы были неплохие. Не знаю, что там у них случилось с Кривенцовым", – цитирует Рыкуна FanDay.

Напомним, уже сегодня, 8 ноября, в УПЛ состоится историческое дерби – впервые между собой сыграют Металлист и Металлист 1925. В последний раз в рамках элитного дивизиона две харьковские команды встречались в далеком 2009 году – 26 мая Металлист в последнем туре одолел ФК Харьков со счетом 2:1.

Металлист – Металлист 1925, Ингулец – Заря: анонс матчей УПЛ