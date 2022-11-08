"Я зараз вболіваю за хоча б якийсь футбол, щоб він взагалі у нас залишився. Дивився матчі Металіста 1925, в яких командою керував Едмар. Вісім пропущених голів у трьох іграх – це, звичайно, забагато. Бачив і гру Металіста із Зорею, не дотерпіли п'ять хвилин.

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Думаю, на нас чекає цікава гра. Металіст виглядає фаворитом – все-таки Призетко працює з командою з початку чемпіонату, а у Металіста 1925 відбулася зміна тренера, хоча результати начебто були непогані. Не знаю, що там у них трапилось із Кривенцовим", – цитує Рикуна FanDay.

Нагадаємо, вже сьогодні, 8 листопада, в УПЛ відбудеться історичне дербі – вперше між собою зіграють Металіст та Металіст 1925. Востаннє в рамках елітного дивізіону дві харківські команди зустрічались у далекому 2009 році – 26 травня Металіст в останньому турі здолав ФК Харків з рахунком 2:1.

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