В рамках 14-го тура УПЛ Металлист сыграет с Металлистом 1925, а Ингулец примет Зарю. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Металлист – Металлист 1925

В Днепре существует противостояние между ФК Днепр и СК Днепр-1. В румынской Крайовой принципиальными соперниками являются Университатя и Университатя 1948. Теперь и Харьков может похвастаться дерби между Металлистом и Металлистом 1925 – забавно, что в мирное время поединок провели бы на ОСК Металлист.

Еще год назад оба клуба враждовали, ведь проект Александра Ярославского довольно агрессивно пытался вытеснить "1925-х" хотя бы за пределы стадиона. Пафосная риторика владельца Металлиста не нравилась многим, но трибуны на его матчах был полными (хотя и на "1925" ходили активно). Было бы очень интересно посмотреть, кого болельщики в Харькове поддерживали бы сильнее.

Нынешний сезон дается обоим клубам непросто. Оборона харьковских коллективов допускает самое большое количество моментов у своих ворот, а по ожидаемым очкам они должны были бы находиться на дне таблицы. Руководство Металлиста 1925 не стало ждать завершения масштабной перестройки команды и игры, распрощавшись с Валерием Кривенцовым – впрочем, назначение Эдмара на пост главного тренера не помогло.

Безвыигрышная серия "1925-х" достигла пяти туров, причем два последних матча завершились разгромами "желто-синих". Обидчиками стали Верес и Заря. Как следствие, отрыв от четверки аутсайдеров УПЛ сократился до четырех очков. Словом, положение критическое.

Металлист же вследствие вторжения орков потерял почти всех легионеров. Тренерский штаб, спортдир и некоторые футболисты уехали в СК Днепр-1, а Александр Ярославский после истории с ДТП покинул Украину. Именно в таких условиях Олег Ратий принял остатки харьковской команды – и у него многое получается!

Да, оборона хромает, но его подопечные держатся на восьмой позиции, демонстрируя симпатичный атакующий футбол. Этому изрядно способствует перформанс форварда Прядуна, которому удается держаться вторым в бомбардирской гонке. Правда, победить не удается в трех матчах подряд, но соперники были серьезные – СК Днепр-1 одолел харьковчан минимально, а с Зарей провели перестрелку (2:3). Именно поэтому сегодня фаворитом считается "старый" Металлист.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рыбка (Металлист)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист – Металлист 1925

Металлист: Костик – Романюк, Ралюченко, Мизюк, Каплиенко – Панасенко – Пидлепенец, Демченко, Танковский, Картушов – Прядун

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень – Мартынюк – Ременюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У команд большие проблемы с обороной, поэтому стоит ожидать забитые мячи в воротах обоих голкиперов. Впрочем, Металлист сейчас выглядит перспективнее Металлиста 1925. Подопечные Олега Ратия дают бой лидерам, держатся высоко в таблице и демонстрируют организованную игру, чего не скажешь о подопечных Эдмара. Пока даже трудно сказать, во что хочет играть новый тренерский штаб.

Последние матчи говорят о состоянии команд гораздо лучше, нежели любые аналитики. Металлист сейчас сильнее, поэтому стоит поставить на его победу. Хотя это же УПЛ – здесь возможны любые повороты.

Ингулец – Заря

О харьковском дерби можно писать много, а вот об Ингульце в этом сезоне надо говорить либо хорошо, либо никак. Дело не в возможности провалиться под люк в Петрово или попасть в клетку на местном стадионе – просто у "казаков" такой сейчас футбол. Он не такой уж и ужасный, учитывая имеющийся состав и почти полное отсутствие игроков на скамейке запасных, однако побед у подопечных Сергея Лавриненко до сих пор нет.

Ингулец действительно старается в каждом туре. В его игре можно даже проглядеть ростки высокого прессинга, а некоторые матчи должны были завершиться с гораздо лучшим результатом. Петровцы остаются единственной командой УПЛ, которой удалось отобрать очки у СК Днепра-1 – и все равно "казаки" идут в зоне вылета. Как по ожидаемым очкам, так и по реальным. Таков уж уровень.

Заря же в последнее время набрала ход. Луганчане после серии неудачных поединков провели победную серию – они выиграли четыре матча подряд с суммарным счетом 10:2. Это позволило подняться аж на третью позицию в таблице, причем от второй строчки команду отделяет всего один зачетный балл. Круто!

Впрочем, в данном рывке, как в том анекдоте, есть нюанс. Подопечные Патрика ван Леувена забили на 8,77 голов больше ожидаемого, перебрав аж 7,6 очков – это самый большой оверперформанс УПЛ. Для украинского чемпионата такое явление, в принципе, является нормальным – Юрий Максимов с Ворсклой дважды завершал сезон с перебором в более 10-15 пунктов. Отсюда растут постоянные неожиданные осечки наших середнячков, ведь регрессию к среднему никто не отменял.

Проблема Зари кроется в том, что ее оборона привезла уже 13,2 ожидаемых гола. И здесь уже нет никакого перебора. Худший показатель имеют лишь два Металлиста, Черноморец и Ворскла. Луганчанам может перестать везти у чужих ворот, а вот у своих моменты будут возникать стабильно. Это – шанс для Ингульца.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Заря

Ингулец: Кучер – Сидоренко, Ковалев, Ченбай, Сакив – Кучеренко – Запорожец, Клименко, Кухарук, Смоляков – Марусич

Заря: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Шахов – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Русин – Нагнойный

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Совсем списывать петровцев не стоит, ведь в футболе Зари не все идеально, а Ингулец останавливал СК Днепр-1 (забив два гола). Тем не менее, Заря должна победить Ингулец. Слишком уж большая разница в силе команд, да и общие результаты говорят сами за себя.