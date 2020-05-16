Болбат признался, в чем уступает Срне на поле

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат рассказал о взаимодействии с наставником "оранжево-черных" Дарио Срной.

"Дарио постоянно подсказывает мне. Речь о нюансах, его видении: как бы он сыграл, что нужно было сделать. Я прислушиваюсь, потому что это очень ценные подсказки.

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В чем я уступаю Срне в игровом плане? Думаю, в качестве передач, подач и ударов. Это у Дарио на высшем уровне – не только в Шахтере, а вообще на фоне многих мировых команд", – цитирует Болбата официальный сайт "горняков".

Напомним, Болбат дебютировал во взрослом футболе в Шахтере в 2010 году. На правах аренды играл за донецкий Металлург, Металлист и Мариуполь. Оставил свой след 26-летний полузащитник и в бельгийском футболе – с 2015 по 2017 гг. выступал за Локерен. В текущем сезоне Сергей сыграл за "горняков" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

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