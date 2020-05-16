Болбат склав символічну збірну Шахтаря всіх часів

Хавбек "гірників" Сергій Болбат виділив найкращих гравців "помаранчево-чорних".

"Андрій Пятов, Даріо Срна, Дмитро Чигринський, Ярослав Ракицький, Разван Рац, Фернандінью, Алекс Тейшейра, Генріх Мхітарян, Дуглас Коста, Вілліан і Адріано. Але це з тих, кого я спостерігав, з ким або проти кого доводилося грати", – цитує Болбата офіційний сайт "гірників".

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Нагадаємо, Болбат дебютував у дорослому футболі у Шахтарі у 2010 році. На правах оренди грав за донецький Металург, Металіст та Маріуполь. Залишив свій слід 26-річний півзахисник і у бельгійському футболі – з 2015 по 2017 рр. виступав за Локерен. У поточному сезоні Сергій зіграв за "гірників" 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі.

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