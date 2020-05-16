Болбат зізнався, чим поступається Срні на полі

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат розповів про взаємодію з наставником "помаранчево-чорних" Даріо Срною.

"Даріо постійно підказує мені. Мова про нюанси, його бачення: як би він зіграв, що потрібно було зробити. Я прислухаюся, тому що це надзвичайно цінні підказки.

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У чому я поступаюсь Срні в ігровому плані? Думаю, в якості передач, подач і ударів. Це у Даріо на найвищому рівні – не лише в Шахтарі, а взагалі на фоні багатьох світових команд", – цитує Болбата офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Болбат дебютував у дорослому футболі у Шахтарі у 2010 році. На правах оренди грав за донецький Металург, Металіст та Маріуполь. Залишив свій слід 26-річний півзахисник і у бельгійському футболі – з 2015 по 2017 рр. виступав за Локерен. У поточному сезоні Сергій зіграв за "гірників" 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі.

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