toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС ДИНАМО УКРАЇНА

Болбат зізнався, чим поступається Срні на полі

12:12 82 Читать на русском
Болбат зізнався, чим поступається Срні на полі
Сергій Болбат / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат розповів про взаємодію з наставником "помаранчево-чорних" Даріо Срною.

"Даріо постійно підказує мені. Мова про нюанси, його бачення: як би він зіграв, що потрібно було зробити. Я прислухаюся, тому що це надзвичайно цінні підказки.

"Його тренування – як служба в армії", – Болбат назвав найжорсткішого тренера УПЛ

У чому я поступаюсь Срні в ігровому плані? Думаю, в якості передач, подач і ударів. Це у Даріо на найвищому рівні – не лише в Шахтарі, а взагалі на фоні багатьох світових команд", – цитує Болбата офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Болбат дебютував у дорослому футболі у Шахтарі у 2010 році. На правах оренди грав за донецький Металург, Металіст та Маріуполь. Залишив свій слід 26-річний півзахисник і у бельгійському футболі – з 2015 по 2017 рр. виступав за Локерен. У поточному сезоні Сергій зіграв за "гірників" 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків

blog_ava
Головні новини футболу 15 травня: Соболь став чемпіоном Бельгії, Шахтар стежить за черговим бразильцем
07:00
1173
Теги
Шахтар Шахтар Даріо Срна Даріо Срна Сергій Болбат Сергій Болбат
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
25
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук