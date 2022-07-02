"Можливо зараз не найкращий час, але я не можу не висловити свою повагу та вдячність футбольному клубу Шахтар. Сьогодні завершується мій контракт з клубом, у якому я виріс і сформувавмя не лише як футболіст, а в першу чергу як особистість.

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Завершується цілий етап моєї кар’єри від моменту, коли в дитинстві мені хлопці у дворі казали: "Малий, їдь у Шахтар, спробуй", до дебюту у стартовому складі матчу Ліги чемпіонів. Від моменту коли я мріяв та переживав, щоб мене взяли у академію, до моменту, коли я вивів на гру Шахтар із капітанською пов’язкою. Для мене це були божевільні і неможливі мрії. Але на те вони і мрії, щоб в один день вони стали реальністю.

Хочу висловити велику вдячність кожному, абсолютно кожному з ким я мав честь працювати. Мабуть, не вистачить і цілої сторінки, щоб подякувати всім тим людям, яких я зустрів на своєму шляху у Шахтарі, котрі змушують клуб працювати як швейцарський годинник. Ви неймовірні!

Важко навіть усвідомити скільки пройшло часу з моменту, коли я з 8 років захищав помаранчево-чорні кольори. Але настав час перегорнути сторінку та рухатись далі, це життя. Велика вдячність президенту клубу – Рінату Леонідовичу Ахметову.

І так, мені пощастило грати на одному з найкращих стадіонів у світі – Донбас Арені. Сподіваюсь, що ми зустрінемось на футбольному полі цього прекрасного стадіону у Донецьку, але напевно вже як суперники різних клубів. Частина мого серця назавжди залишиться з футбольним клубом Шахтар. Обіймаю», – написав Болбат на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Болбат виступав за Шахтар (з перервами на оренду в донецький Металург, Металіст, бельгійський Локерен, Маріуполь та Десну) з 2013 року. Всього провів за "гірників" 63 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 7 результативних передач. 1 липня 2022 року він підписав повноцінний річний контракт з Колосом.

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