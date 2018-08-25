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"Боласи либо бунт", – Астон Вилла превратила мольбы фанов в презентационный ролик новичка

13:40 38 Читати українською
"Боласи либо бунт", – Астон Вилла превратила мольбы фанов в презентационный ролик новичка
Янник Боласи / ФК Астон Вилла

Бирмингемская Астон Вилла оформила переход Янника Боласи из Эвертона и объявила о трансфере посредством видеоролика с просьбами болельщиков о завершении сделки.

Конголезец проведет сезон 2018/19 на правах аренды в команде Стива Брюса, сообщает официальный сайт Астон Виллы.

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О самом переходе бирмингемцы объявили с помощью видеоролика в твиттере, в котором смонтировали все просьбы болельщиков команды об этом трансфере. Боласи должен помочь Вилле завоевать путевку в АПЛ после того, как перестал входить в планы тренерского штаба Эвертона во главе с Марку Силвой.

В прошлом сезоне Янник Боласи провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Значительную часть сезона он пропустил из-за тяжелой травмы крестообразных связок.

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