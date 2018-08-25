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Зинченко эпично "подрался" с Делфом в стиле Mortal Kombat

24 августа 23:52 36 Читати українською
Зинченко эпично "подрался" с Делфом в стиле Mortal Kombat
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает создавать хороший микроклимат в английском Манчестер Сити. На этот раз хавбек на тренировке "горожан" развлекся с Фабианом Делфом.

Пресс-служба Манчестер Сити сняла на видео забавный эпизод на тренировке с участием полузащитников и выложила его в официальный твиттер клуба.

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Зинченко посреди занятия вызвал на "бой" Делфа, а сотрудники манкунианцев подали их схватку как поединок из популярной видеоигры Mortal Kombat. Правда, ни одного удара друг другу украинец и англичанин не нанесли, и, посмеявшись, вернулись к работе.

Напомним, что в течение лета СМИ постоянно отправляют Александра Зинченко в другой клуб. В пятницу наставник Сити Хосеп Гвардиола отметил профессионализм Зинченко, но не исключил возможности его близкого трансфера.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Фабиан Делф Фабиан Делф
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