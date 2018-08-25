"Боласі або бунт", – Астон Вілла перетворила благання фанів у презентаційний ролик новачка

Бірмінгемська Астон Вілла оформила перехід Янніка Боласі з Евертона та оголосила про трансфер відеороликом із проханнями вболівальників про завершення угоди.

Конголезець проведе сезон 2018/19 на правах оренди в команді Стіва Брюса, повідомляє офіційний сайт Астон Вілли.

Зінченко епічно "побився" з Делфом у стилі Mortal Kombat

Про сам перехід бірмінгемці оголосили за допомогою відеоролика в твіттері, куди змонтували всі прохання уболівальників команди про цей трансфер. Боласі повинен допомогти Віллі здобути путівку в АПЛ після того, як перестав входити в плани тренерського штабу Евертона на чолі з Марку Сілвою.

У минулому сезоні Яннік Боласі провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Значну частину сезону він пропустив через важку травму хрестоподібних зв'язок.