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"Боласі або бунт", – Астон Вілла перетворила благання фанів у презентаційний ролик новачка

13:40 174 Читать на русском
"Боласі або бунт", – Астон Вілла перетворила благання фанів у презентаційний ролик новачка
Яннік Боласі / ФК Астон Вілла

Бірмінгемська Астон Вілла оформила перехід Янніка Боласі з Евертона та оголосила про трансфер відеороликом із проханнями вболівальників про завершення угоди.

Конголезець проведе сезон 2018/19 на правах оренди в команді Стіва Брюса, повідомляє офіційний сайт Астон Вілли.

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Про сам перехід бірмінгемці оголосили за допомогою відеоролика в твіттері, куди змонтували всі прохання уболівальників команди про цей трансфер. Боласі повинен допомогти Віллі здобути путівку в АПЛ після того, як перестав входити в плани тренерського штабу Евертона на чолі з Марку Сілвою.

У минулому сезоні Яннік Боласі провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Значну частину сезону він пропустив через важку травму хрестоподібних зв'язок.

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