Аргентина, 5 тур

Бока Хуниорс – Унион Санта-Фе – 1:2

Голы: Сальвио, 40(п) – Хуарес, 25(п), Троянские, 90+15(п)

Просто сумасшедший поединок прошел сегодня ночью на легендарной Бомбонере. Бока Хуниорс потерпел неожиданное поражение, но самое интересное, что все голы в этой игре были забиты с пенальти. Решающий вообще был выполнен на 15-й компенсированной минуте.

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Героем гостей стал Франко Троянски, проводивший первый матч по возвращении в Унион. Первый удар форварда отразил голкипер. Произошла ссора, по итогам которой арбитр показал ряд желтых карточек. В частности, бывшему легионеру Динамо Карлосу Самбрано.

Со второй попытки Троянски не промахнулся и вырвал победу для своей команды. Однако Франко решил отметить в стиле Месси – побежал демонстрировать футболку гостевым трибунам. Это спровоцировало еще одну волну стычек между командами. В конце концов, автору победного гола пришлось спасаться бегством в раздевалку.

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