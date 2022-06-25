Бразилия, 14 тур

Интернасьонал – Коритиба – 3:0

Голы: Тайсон, 19, Эденилсон, 42, Алемау, 54

Интернасьонал борется за самые высокие места и легко разобрался с одним из аутсайдеров. Счет открыл Тайсон, для которого это первый гол с 24 марта. Для экс-игрока Шахтера практически все сделал Педро Энрике.

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Во втором голе поучаствовал Карлос Де Пена, который и начал красивую комбинацию. Завершил разгром Алемау, которому помог все тот же Тайсон. Также весь матч отыграл Витао, права на которого до сих пор принадлежат Шахтеру.