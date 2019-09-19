Бойко выделил сильное выступление одного игрока Динамо в матче Лиги Европы против Мальме

Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал победу над шведским клубом в стартовом туре группового этапа Лиги Европы.

"Все знают и понимают, что сегодня для нас было очень важно победить. Была какая-то неуверенность, но эта победа в первую очередь для тренерского штаба.

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Начинать с двух ничьих и поражения трудно. Тренеры тоже сильно переживали, им также пришлось тяжело. Все ребята настроились, у нас сильная команда. Я не привык этого делать, но сегодня хочу отметить Сидорчука, который очень сильно сыграл. Дай Бог, чтобы он продолжал так же", – цитирует Дениса Бойко Динамомания.

Напомним, автором единственного гола во встрече стал хавбек киевлян Виталий Буяльский, который отличился с передачи Владимира Шепелева.

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