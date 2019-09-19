Бойко виділив сильний виступ одного гравця Динамо у матчі Ліги Європи проти Мальме

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував перемогу над шведським клубом у стартовому турі групового етапу Ліги Європи.

"Всі знають і розуміють, що сьогодні для нас було дуже важливо перемогти. Була якась невпевненість, але ця перемога в першу чергу для тренерського штабу.

Динамо – Мальме: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Починати з двох нічиїх і поразки важко. Тренери теж сильно переживали, їм також довелося важко. Всі хлопці налаштувалися, у нас сильна команда. Я не звик цього робити, але сьогодні хочу відзначити Сидорчука, який дуже сильно зіграв. Дай Бог, щоб він продовжував так само", – цитує Бойка Динамомания.

Нагадаємо, автором єдиного голу у зустрічі став хавбек киян Віталій Буяльський, який відзначився з передачі Володимира Шепелєва.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського