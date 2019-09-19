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Бойко виділив сильний виступ одного гравця Динамо у матчі Ліги Європи проти Мальме

19 вересня 23:28 750 Читать на русском
Бойко виділив сильний виступ одного гравця Динамо у матчі Ліги Європи проти Мальме
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував перемогу над шведським клубом у стартовому турі групового етапу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Всі знають і розуміють, що сьогодні для нас було дуже важливо перемогти. Була якась невпевненість, але ця перемога в першу чергу для тренерського штабу.

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Починати з двох нічиїх і поразки важко. Тренери теж сильно переживали, їм також довелося важко. Всі хлопці налаштувалися, у нас сильна команда. Я не звик цього робити, але сьогодні хочу відзначити Сидорчука, який дуже сильно зіграв. Дай Бог, щоб він продовжував так само", – цитує Бойка Динамомания.

Нагадаємо, автором єдиного голу у зустрічі став хавбек киян Віталій Буяльський, який відзначився з передачі Володимира Шепелєва.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

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Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи
19 вересня
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Теги
Динамо - Мальме Динамо Динамо Ліга Європи Денис Бойко Денис Бойко Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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