Динамо – Мальме: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

"Трудно переоценить важность этой игры, этой победы. Это не просто старт Лиги Европы, ситуация для Динамо сейчас сложная, а в соперниках была организованная и сильная команда.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Первый тайм получился несколько осторожным. Ребята присматривались к Мальме. Они имели всю необходимую информацию, но им нужно было привыкнуть. До чужой штрафной все было хорошо, но в завершающей стадии возникали трудности. Когда играешь дома, нужно лучше реализовывать моменты.

В перерыве сделали перестановки, попросили добавить скорости и агрессии. Однако при этом важно было не позволить Мальме проводить контратаки. В основном футболисты справились с этой задачей. Очень доволен и счастлив, что вторая половина прошла на хороших скоростях и с высоким уровнем взаимопонимания. Хорошо, что удалось дожать и победить.

Замены? Родригес выполнил огромный объем работы, реализовал наши требования, но он устал. Сильные стороны Беседина – умение цепляться за мячи, навязать борьбу – нам понадобились в конце, он усилил игру.

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Следующие матчи будут не менее важными. У нас нет разделения на УПЛ и ЛЕ. Каждый поединок важен, каждый поединок нужно выигрывать. В этот период насыщенного графика конструктивных тренировок почти не будет, или вообще не будет. Постоянно будем работать над восстановлением. Мы провели хорошую подготовку, а теперь от этой основы будем отталкиваться.

Цитаишвили? Двери в команду для всех открыты. Попов уже начал тренировки, возможно, против Ворсклы сыграет первый матч. Шапаренко работает с командой и также претендует на основу. Я не смотрю в паспорт, когда выбираю состав. Докажи на тренировках – получай игровое время.

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Состояние Кадири? У него серьезная травма, Мохаммед может выбыть на месяц.

Ситуация с Солем? Фран много пропустил, не играл. Впрочем, сейчас в таком графике нам понадобится каждый футболист. Нужно выходить на поле и показывать необходимый уровень игры, использовать свои шансы", – сказал Михайличенко.