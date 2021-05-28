Бойко сделал стильное фото с женой в прозрачном платье
06:30 - Читати українською
Голкипер Динамо Денис Бойко наслаждается своим отпуском.
Ветеран киевлян вместе со своей женой Валерией отдыхает в Лос-Анджелесе.
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Избранница Дениса надела соблазнительное прозрачное платье, а 33-летний голкипер выбрал черную рубашку и брюки. "Мистер и миссис Бойко", – подписал стильную фотографию вратарь.
Добавим, что в прошлом сезоне Бойко провел 5 матчей и пропускал только от Ференцвароша (2:2) в ЛЧ. Голкипер впервые в карьере стал чемпионом Украины.
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