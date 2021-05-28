Бойко с женой / Фото из соцсетей

Ветеран киевлян вместе со своей женой Валерией отдыхает в Лос-Анджелесе.

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Избранница Дениса надела соблазнительное прозрачное платье, а 33-летний голкипер выбрал черную рубашку и брюки. "Мистер и миссис Бойко", – подписал стильную фотографию вратарь.

Добавим, что в прошлом сезоне Бойко провел 5 матчей и пропускал только от Ференцвароша (2:2) в ЛЧ. Голкипер впервые в карьере стал чемпионом Украины.

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