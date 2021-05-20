Игрок Зари женился
22:57 - Читати українською
В составе луганской Зари стало на одного холостяка меньше.
Заря в своем твиттере поздравила Максима Лунёва с женитьбой – избранницей 22-летнего футболиста стала красавица Аля. Новосозданная супружеская пара еще не хвастался фотографиями с важного дня в своей жизни в своих соцсетях.
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Отметим, что Лунёв провел в составе Зари 19 поединков во всех соревнованиях сезона 2020/21, записав в свой актив 2 ассиста. Добавим, что Максим является воспитанником академии Днепра.
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