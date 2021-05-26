Актриса фильмов для взрослых Аполония Лапьерда просто создана для польского финала Лиги Европы 2020/21. Более того, испанка якобы даже приносит фарт команде, за которую страстно болеет.

Вильяреал – Манчестер Юнайтед: Аполония Лапьерда не сомневается, за кого болеть в финале ЛЕ 26 05 2021

Порнозвезда, которая радовалась вылету киевского Динамо от Вильярреала, еще больше ликовала, когда "Желтая Субмарина" пробилась в нынешнего финала ЛЕ. "В Польшу!" – радостно рапортовали соцсети клуба Эмери, главного короля турнира среди тренеров. Это была своеобразная игра слов. Ведь призыв "A Polonia" на испанском совпадает с именем Лапьерды.

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Ganaran en Polonia seguro por el efecto Apolonia...vamooos!!!!! @VillarrealCF https://t.co/oW7N4Y8Zpt — APOLONIA LAPIEDRA (@APOLONIAPORN) May 6, 2021

"Они победят в Польше, очевидно, из-за эффекта Аполонии... Вперед!" – испанка быстро подхватила тему в Твиттере и поддержала Вильярреал накануне финала турнира.

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"Хочешь поехать с нами?" – отреагировал Вильярреал. История облетела ведущие испанские СМИ. В случае успеха "Желтой Субмарины" Аполония могла бы стать настоящим талисманом команды Эмери. По крайней мере сам клуб с радостью взял бы девушку с собой. Сама же актриса настолько занята, что так и не ответила на призыв присоединиться к делегации обидчиков Динамо.

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Напомним, Вильярреал ранее 4 раза пробивался в полуфинал еврокубков, и лишь попытка №5 с Эмери во главе увенчалась успехом. Поможет ли некий "симбиоз" Аполонии с успешным в ЛЕ баскским тренером достичь новой исторической вершины?

А тем временем Лапьерда в Инстаграм уже обещает бонусы фанатам, если испанцы победят "красных дьяволов".

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