Порнозвезду, болевшую против Динамо, пригласили на финал ЛЕ: секретное оружие в матче Вильярреал – Манчестер Юнайтед
Актриса фильмов для взрослых Аполония Лапьерда просто создана для польского финала Лиги Европы 2020/21. Более того, испанка якобы даже приносит фарт команде, за которую страстно болеет.
Порнозвезда, которая радовалась вылету киевского Динамо от Вильярреала, еще больше ликовала, когда "Желтая Субмарина" пробилась в нынешнего финала ЛЕ. "В Польшу!" – радостно рапортовали соцсети клуба Эмери, главного короля турнира среди тренеров. Это была своеобразная игра слов. Ведь призыв "A Polonia" на испанском совпадает с именем Лапьерды.
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"Они победят в Польше, очевидно, из-за эффекта Аполонии... Вперед!" – испанка быстро подхватила тему в Твиттере и поддержала Вильярреал накануне финала турнира.
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"Хочешь поехать с нами?" – отреагировал Вильярреал. История облетела ведущие испанские СМИ. В случае успеха "Желтой Субмарины" Аполония могла бы стать настоящим талисманом команды Эмери. По крайней мере сам клуб с радостью взял бы девушку с собой. Сама же актриса настолько занята, что так и не ответила на призыв присоединиться к делегации обидчиков Динамо.
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Напомним, Вильярреал ранее 4 раза пробивался в полуфинал еврокубков, и лишь попытка №5 с Эмери во главе увенчалась успехом. Поможет ли некий "симбиоз" Аполонии с успешным в ЛЕ баскским тренером достичь новой исторической вершины?
А тем временем Лапьерда в Инстаграм уже обещает бонусы фанатам, если испанцы победят "красных дьяволов".
Вильярреал – Манчестер Юнайтед: анонс и прогноз на финал Лиги Европы