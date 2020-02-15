Бойко признался, у кого из игроков Динамо самый коварный удар

Основной голкипер киевского Динамо Денис Бойко рассказал с чьими ударами ему приходится труднее всего.

"На счет силы не знаю. Но главное – не сила удара, а в первую очередь – его точность. Очень хороший, поставленный удар Карлоса де Пены. У Виктора Цыганкова довольно-таки неплохой удар.

Севидов: Динамо выстраивает команду с прицелом на следующие сезоны

Многие ребята бьют хорошо, они на каждой тренировке остаются, отрабатывают. Большинство из них бьет на точность, но некоторые и на силу. Наверное, Момо (Кадири – прим.) Бьет на силу – если уж приложится, то так чтобы уж ниппель вылетел из мяча. Все ребята молодцы, стараются, отрабатывают удары. И не зря, тот же Карлос хорошо продемонстрировал свои удары в играх", – сказал Бойко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо перед началом второй половины сезона в чемпионате Украины идет вторым, отставая от лидера – Шахтера – на 14 очков. Свой первый официальный поединок после зимней паузы киевляне сыграют 22 февраля против Ворсклы на стадионе им. В. Лобановского в 17:00.

Динамо без єврокубкової весни навіть серед U-19: сім запитань до Ігоря Костюка