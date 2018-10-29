Шахтер – Десна: Ступар прокомментировал неоднозначное судейство Бойко

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу судейской бригады во главе с Сергеем Бойко в матче 12 тура УПЛ Шахтер – Десна.

Напомним, в матче 12 тура УПЛ Шахтер одолел Десну благодаря голу Майкона на последних минутах встречи. "Горняки" последние 25 минут поединка играли в меньшинстве после удаления Кайоде. За 2 минуты до этого арбитр матча Сергей Бойко показал красную карточку игроку Десны Луке Коберидзе, однако изменил свое решение и отменил удаление.

"До 60-й минуты, когда не было напряжения, все было хорошо для Бойко. Но как только возникла необходимость проявить свой судейский талант, Сергей растерялся", – считает Мирослав Ступар.

Шахтер в меньшинстве дожал Десну благодаря голу на последних минутах

"Первый тайм прошел прекрасно – три нарушения правил от Шахтера, и пять – от Десны. И только одна желтая карточка. Бригада хорошо разобралась и в эпизодах, когда мяч попал в руку Мостовому и Кривцову. Оснований для одиннадцатиметровых там не было .

А вот после перерыва выросла динамика, что сразу вызвало проблемы у Бойко. На 60-й минуте недалеко от штрафной Десны Коберидзе пошел в подкат, не сыграл в мяч, но и Кривцова не задел. Но Кривцов упал на газон, заставив Бойко поверить в то, что было нарушение правил. А поскольку фолил, по мнению судьи, Коберидзе, то Лука увидел перед собой вторую желтую карточку.

А потом футболисты Десны убедили Бойко в том, что фолил не Коберидзе, а Братков. Кроме того, предполагаем, что арбитру в поле с помощью радиосвязи подсказал ассистент Семен Слончак, который видел, что Коберидзе не сбивал Кривцова. Но суть предупреждения для Браткова так и остается непонятным.

Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей

Есть вопросы и к удалению Кайоде. Если это была сознательная агрессия со стороны футболиста, то прямая красная карточка является бесспорной. Но возникают сомнения относительно умысла действий форварда Шахтера. Было нарушение правил со стороны Кайоде, который толкнул оппонента в спину. Футболист Десны упал на газон, а Кайоде под силой инерции не сумел остановиться и проехал по бедру Имерекова. Бойко увидел здесь агрессию, но в действиях Ларри не прослеживается умысла сыграть грубо", – рассказал Ступар Ua-football.